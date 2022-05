Calum Scott veröffentlicht seine neue Single “Heaven” und kündigt sein neues Album “Bridges” an!

Im vergangenen Jahr hat Calum Scott u.a. beim Finale von “The Voice of Germany” das Publikum mit seiner mitreißenden Performance (“Rise”) begeistert und einmal mehr gezeigt, dass er zu den ganz großen Talenten Großbritanniens gehört. Im Februar meldete sich Calum Scott mit dem Song “If You Ever Change Your Mind” zurück und sorgte beim Publikum direkt für Herzklopfen. Aktuell glänz Calum mit gleich zwei erfolgreichen Features: Er ist bei Lost Frequencies’ Track „Where are you now“ und dem Felix Jaehn Song „Rain in Ibiza“ dabei!

Jetzt erscheint seine neue Single “Heaven” und kommt mit einem weiteren Highlight: Calum Scott kündigt sein neues Album “Bridges” an, das ab Freitag vorbestellt werden kann! Sein Gespür für große Pop-Hymnen ist einfach beeindruckend – und der Song trifft mitten ins Herz.

Mit Songs wie “You Are The Reason“, “Dancing On My Own”, “Love On Myself” (mit Felix Jaehn) oder “Where Are You Now” (mit Lost Frequencies) hat Calum Scott die internationalen Playlisten und Charts erobert. Sein Debütalbum “Only Human” schoss direkt auf Platz 4 der britischen Albumcharts und wurde dort mit Silber sowie in vielen weiteren Ländern, u.a. Australien und Norwegen mit Gold ausgezeichnet. Calum Scott präsentiert seinen ganz eigenen Sound und Stil und scheut in seinen Texten weder Emotionalität, noch Verwundbarkeit oder unbequeme Themen. Ein außergewöhnlicher Pop-Star, der auch 2022 noch für einige Highlights sorgen wird.

Foto: (c) Tom Cockram