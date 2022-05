Conan Gray veröffentlicht neue Single + Video “Yours”

Vor wenigen Tagen war er live auf Tour in Deutschland unterwegs, jetzt folgt auch schon das nächste Highlight! Bevor am 24. Juni sein neues Album “Superache” veröffentlicht wird, legt Gen-Z King Conan Gray heute seine neue Single “Yours” samt bildgewaltigem Video vor. Die intensive Inszenierung und die Leidenschaft, die Conan Gray in seine Texte und Songs legt, unterstreichen einmal mehr, dass er “The New Prince of Sad Songs” (GQ Magazin) ist.

https://youtu.be/74NhLkjIeMs

“Yours” folgt auf die Single “Memories“, die bereits über 19 Millionen Spotify-Streams und 4 Millionen YouTube-Aufrufe sowie jede Menge Kritikerlob generiert hat. Am 24. Juni veröffentlicht Conan Gray sein zweites Album “Superache” und kann bereits in diversen Formaten vorbestellt werden.

Foto: (c) Universal Music