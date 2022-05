DaniLeigh veröffentlicht ihre neue Single “Dead To Me”

Der Rolling Stone hat sie zum “Breakthrough Artist” des Jahres gekürt, ihre Songs begeistern weltweit – u.a. erreichten “Cravin”, der gemeinsame Track mit G-Eazy, und “Lil Bebe” über 1 Milliarde Streams und wurden mit Gold und Platin ausgezeichnet. Nach ihrem Album und Film “Movie” im Jahre 2020 meldet sich DaniLeigh zurück und hat soeben ihre neue Single “Dead To Me” veröffentlicht.

Nach einer turbulenten Trennung vertont DaniLeigh mit ihrer neuen Single “Dead To Me“ tiefen Herzschmerz und spiegelt das dramatische Ende ihrer Beziehung in schonungslos ehrlichen Lyrics wieder. Die amerikanische Künstlerin bietet durch den Song intime Einblicke in ihr Liebesleben und reflektiert den Kummer über Betrug und Toxizität. Der eingängige R&B-Track mit entspannten Beats und sanften Vocals lässt die Spannung DaniLeigh kommende Projekte steigen. Können wir bald mehr erwarten?

https://youtu.be/x6wDaCZocmA

Foto: (c) Universal Music