Def Leppard veröffentlichen ihr neues Album “Diamond Star Halos”

Die Rock-Legenden Def Leppard kehren mit ihrem zwölften Studioalbum Diamond Star Halos zurück und zeigen der Welt erneut, dass sie ihren Platz in der Rock and Roll Hall of Fame mehr als verdienen!

Diamond Star Halos wurde von Def Leppard im Verlauf von zwei Jahren parallel in drei verschiedenen Ländern aufgenommen. Dabei hielt sich Joe in Irland auf, Sav in England sowie Phil, Vivian und Rick in den Vereinigten Staaten. Ohne dem Druck von Deadlines und strikten Zeitplänen ausgesetzt zu sein, steckte die Band all ihre Energie in die Erschaffung von 15 bedeutungsvollen Tracks, bei denen klassische Attitüde auf ein modernes Feuer trifft.

Thematisch verbeugt man sich vor den frühesten verbindenden gemeinsamen Einflüssen wie etwa David Bowie, T. Rex und Mott The Hoople, um nur einige zu nennen. Bereits der Titel des Albums selbst ist eine Referenz an T. Rex‘ “Bang a Gong (Get It On)”. Dabei hat die Band sich diesmal nicht allein auf diese Reise begeben. So leiht die mehrfache Grammy-Gewinnerin und legendäre Künstlerin Alison Krauss den Stücken “This Guitar” und “Lifeless” ihre sofort wiedererkennbare, engelsgleiche Stimme, während David-Bowie-Pianist Mike Garson auf den Titeln “Goodbye For Good This Time” und “Angels (Can’t Help You Now)” zu hören ist.

Foto: (c) Universal Music