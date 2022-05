Die Moderation hat Frank Plasberg zum Thema: NRW wählt – Realitätscheck für die Ampel im Bund?

Die Gäste:

Kevin Kühnert (SPD, Generalsekretär)

Omid Nouripour (B’90/Grüne, Bundesvorsitzender)

Melanie Amann (Journalistin; Mitglied der Spiegel-Chefredaktion und Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros)

Carsten Linnemann (CDU, stellv. Parteivorsitzender)

Michael Bröcker (Journalist, Chefredakteur der Media Pioneer GmbH; ehem. Chefredakteur der Rheinischen Post)

Auf diese Wahl in NRW schaut ganz Deutschland: Schafft die SPD dort den Machtwechsel und stärkt so auch Kanzler Scholz? Oder siegt die Union am Rhein, wird Oppositionschef Merz mit so viel Rückenwind im Bund zu einem echten Schattenkanzler aufgewertet?

“hart aber fair” am Montag, 16. Mai 2022, 21:00 Uhr im Ersten, live aus Berlin

Foto: (c) obs / ARD Das Erste