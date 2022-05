Holly Humberstone veröffentlicht ihre neue Single “Sleep Tight”

Das Tempo wird schneller, zumindest dürfte Shootingstar Holly Humberstone in diesen Tagen kaum eine ruhige Minute finden: Zunächst stand sie beim Coachella Festival auf der Bühne, jetzt ist sie gemeinsam mit Olivia Rodrigo auf Tour und ganz nebenbei erscheint ihre neue Single samt Video: “Sleep Tight” (dt. Schlaf schön) ist seit vergangenen Freitag erhältlich. Den Song schrieb sie gemeinsam mit Matt Healy, Frontman von The 1975. Und was den Kalender angeht: Am 6. Juni spielte sie ihre ausverkaufte Headliner-Show im O2 Forum und ist später auch beim Tempelhof Sounds, Hurricane / Southside, Glastonbury und beim Leeds Festival zu sehen.

Auf der BBC Sound of 2021 Bestenliste landete Holly Humberstone auf Platz 2 und der Titelsong ihrer Debüt-EP “Falling Asleep At The Wheel” wurde von der New York Times zu einem der besten Songs im Jahr 2020 gekürt. Damit waren die Erwartungen an ihre neuen Songs bereits hoch angesetzt, doch Holly Humberstone überflügelte diese mit der Single “Haunted House”, ihrer Ode an Heimat, Familie und Abschied. Im November 2021 folgte die EP “The Walls Are Way Too Thin”.

In den kommenden Monaten trifft man sie auf eigenen Konzerten, aber auch auf großen Festivals an – in Deutschland macht sie im Juni auch zweimal Halt.

11. Juni – Tempelhof Sounds

18. Juni – Hurricane Festival

19. Juni – Southside Festival

Foto: (c) Deanie Chen