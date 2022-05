James Bay veröffentlicht seine neue Single “One Life”

Er gehört zu den größten britischen Singer-Songwriter-Talenten, hat 2016 den BRITs Critics‘ Choice Award gewonnen und in den vergangenen 1 1/2 Jahren mit kleinen, aber außergewöhnlichen Momenten begeistert. Mit der Veröffentlichung seiner Single “Give Me The Reason” hat sich James Bay mit voller Power ins neue Musikjahr zurückgemeldet und jetzt die nächste Single “One Life” vorgelegt. “One Life” ist der nächste Vorbote zum neuen Album, das dritte Werk des preisgekrönten Briten. Über den Song sagt James Bay:

“Ich habe ‘One Life’ über den wertvollsten und privatesten Teil meines Lebens geschrieben, meine Beziehung zu Lucy. Ich wusste nicht, ob ich das alles in einem Song zusammenfassen kann, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es jemals schaffen werde, aber dieser hier fühlt sich an, als wäre er knapp geworden. Es geht um die Erkenntnis, dass bei all den Dingen, denen ich nachjage, es eigentlich nur jemand ist, den ich wirklich brauche. Lucy war bei jedem Schritt an meiner Seite, ich fühle mich sehr glücklich, dass ich das sagen darf.”

Foto: (c) Landmark / PR Photos