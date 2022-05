Jan Delay & Disko No. 1 veröffentlichen “Alles Gut (Live aus dem Hamburger Hafen)”

Jan Delay hat im letzten Sommer zusammen mit der Disko No. 1 “Earth, Wind & Feiern” – die Platte für den Club in unserem Herzen – auf die Bühnen dieses Landes gebracht und die Show in Hamburg gleich mitaufgezeichnet. “Earth, Wind & Feiern – Live aus dem Hamburger Hafen” wird am 03.06. veröffentlicht. Heute erschien nach “Oh Jonny” der nächste Vorbote “Alles Gut”.

Wie immer bei Jan Delay schöpft “Earth, Wind & Feiern” aus fünf Jahrzehnten Popgeschichte. Vor allem aber spielt die Platte im Hier und Jetzt. In ihr stecken Burna Boy und Stefflon Don, Daft Punk und Drake, Sly & Robbie und Meek Mill. Es gibt Afrobeats, Disco, Trap und Ska, sogar Stadiontechno und LatinX-Riddims.

“Earth, Wind & Feiern – Live aus dem Hamburger Hafen” ist voll Seele und Bounce und positiver Energie. Denn so bedrückend und komplex die Welt manchmal auch scheinen mag: Ein paar simple Wahrheiten werden nie von ihrer Gültigkeit verlieren. Wenn Hass herrscht, hilft Liebe ganz bestimmt. Und das Wichtigste ist, dass das Feuer nicht aufhört zu brennen. Jan Delay ist wieder zurück, um es am Lodern zu halten.

“Earth, Wind & Feiern – Live aus dem Hamburger Hafen” erscheint als Bonus CD im Repack des Albums (CD Version= sowie als separate Vinyl am 03. Juni 2022 und kann bereits vorbestellt werden.

Foto: (c) Thomas Leidig / Universal Music