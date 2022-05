LEONIDEN veröffentlichen ihre neue Single “SMILE” + Videopremiere am 22. Mai

Die Leoniden veröffentlichen eine neue Single mit dem Titel „Smile“. Nach ihrem Nummer−1-Album „Complex Happenings Reduced to a Simple Design“ ist die Band zurück bei ihren Anfängen: Spontan, locker, leicht – Bock auf live, DIY und alles was dazu gehört. Die Single erscheint auch als limitierte 7“.

https://youtu.be/cJtz7XX5ej8

Die Leoniden sind im Moment angekommen. Sie machen das, worauf sie gerade eben Lust haben. „Smile“ hat alles, was einen Leoniden-Song ausmacht: Einen treibenden Beat, ein ausgefeiltes Arrangement mit Sing-Along-Chorsätzen in den Strophen und einen Refrain, den man nicht hören kann, ohne sich das vorzustellen, was wir alle schon viel zu lange vermisst haben: Eine euphorisch ausrastende Menschenmenge auf einem Festival.

„Smile“ ist eine Hymne darauf, sich mit sich selbst und den eigenen Ansprüchen zu versöhnen: „Wir dachten immer, man muss nochmal in NYC leben oder in London, aber eigentlich sind wir zufrieden mit dem, was wir haben. Träume können auch unglücklich machen, weil man am Ende doch nie zufrieden ist.“ Sätze, die man in der schleswigholsteinischen Landeshauptstadt sicherlich gerne hört. In einer Welt voller Instagram-Shininess haben die Leoniden erkannt, dass die eigenen Ansprüche ein Käfig sein können: „a silent smile / to praise the imperfection / I was blinded while I chased after the sun“.

Aufgenommen hat die Band „Smile“ bei sich im Proberaum. Eine bewusste Entscheidung gegen High-End-Studios, auch hier – , für den Moment, für das Unmittelbare. Am Mischpult saß ihr Kumpel Magnus Wichmann, der sonst Bands wie Lingua Nada oder Pabst produziert. Und das hört man: Wuchtiger und energetischer klang die Band noch nie.

Das Glück liegt im Moment: Bald auch wieder LIVE. „Smile“ wird im Set der Band einen besonderen Platz einnehmen, so viel ist klar.

Foto: (c) Universal Music / Maximilian Koenig