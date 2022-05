Let’s Dance 2022: René Casselly gewinnt!

Finaaaaale, ohooooo! Janin Ullmann, René Casselly und Mathias Mester haben es geschafft: Sie sind die diesjährigen Top Drei und tanzten am Freitag, 20. Mai 2022, 20:15 Uhr live in “Let’s Dance – Das große Finale” um den Titel „Dancing Star 2022“. In drei Runden hatten sie noch einmal die Chance, Jury und Zuschauer von ihrem tänzerischen Können zu überzeugen. Dazu gab es ein Wiedersehen mit den bereits ausgeschiedenen Paaren und ihren Lieblingstänzen. Vergangenes Jahr holte Fußballer Rúrik Gíslason mit Profitänzerin Renata Lusin den Titel. Wer tanzt sich 2022 zum Sieg?

Das waren die Einzeltänze von “Let’s Dance – Das große Finale” (12. Live-Show):

Moderatorin, Journalistin & Podcasterin Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34):

Jurytanz: Cha Cha Cha, „Habia Cavour” (La Maxima 79)

Lieblingstanz: Contemporary, „Stone Cold“ (Demi Lovato)

Final-Freestyle: Thema „Burlesque“

Zirkusartist & Ninja Warrior René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33):

Jurytanz: Cha Cha Cha, “Cake By The Ocean” (DNCE)

Lieblingstanz: Tango, „Assassin’s Tango“ (John Powell)

Final-Freestyle: Thema „Final Show”

Leichtathlet Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34):

Jurytanz: Rumba, “It Must Have Been Love” (Roxette)

Lieblingstanz: Paso Doble, „The Final Countdown” (Europe)

Final-Freestyle: Thema „Die Schlümpfe“

René Casselly hat den Abend gewonnen!

Zum großen Finale von “Let’s Dance” 2022 kamen alle 14 Prominenten noch einmal ins Studio und tanzten ein letztes Mal auf dem Parkett (exkl. Hardy Krüger Jr. und Michelle), die bereits ausgeschiedenen Promis wertungsfrei und mit ihrem selbst gewählten Lieblingstanz aus der Staffel. Janin Ullmann, Mathias Mester und René Casselly waren die Top Drei und kämpften in drei Runden live um die Tanzkrone (Jurytanz, Lieblingstanz und Final-Freestyle). In der Jury vergaben Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die Punkte. Nach Jurypunkten lag René Casselly mit insgesamt 88 von 90 möglichen Jurypunkten) bereits knapp vor Janin Ullmann (insgesamt 86 Jurypunkte) und Mathias Mester (insgesamt 84 Jurypunkte). Und auch die Zuschauer entschieden: Sie wählten den Zirkusartisten & Ninja Warrior zum “Dancing Star 2022”. René Casselly: “Unfassbar, dass wir heute als Sieger nach Hause gehen. Ich kann das gar nicht glauben! Wir haben die Show heute einfach nur genossen. Jede:r, der hier dabei war, hat gewonnen.”

Nach “Let’s Dance” ist vor “Let’s Dance”: Am kommenden Freitag, 27. Mai 2022, 20:15 Uhr, bekommen wieder die Profis in “Let’s Dance – Die große Profi-Challenge” die Bühne für sich und zeigen, was sie aufs Tanzparkett zaubern können. Die Zuschauer entscheiden per Telefon-Voting über den Sieger. Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González beurteilen. Daniel Hartwich führt mit Victoria Swarovski durch die Live-Show.

Foto: (c) RTL / Guido Engels