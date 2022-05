Luciano erobert mit “Beautiful Girl” Platz 1 der Offiziellen Deutschen Single Charts

Im vergangenen Jahr hat er sich einen ganz besonderen Rekord gesichert und war der meistgestreamte deutsche Künstler 2021! Jetzt knüpft Luciano an seinen Erfolg an und erobert mit seiner neuen Single “Beautiful Girl” in dieser Woche direkt Platz 1 der Offiziellen Deutschen Single Charts!

Mit “Beautiful Girl” präsentiert Luciano ein Sample des Megahits “Beautiful Girls” von Sean Kingston aus dem Jahre 2007:„You’re way too beautiful girl” sang Kingston und lieferte damals einen Party-Garanten und Radiohit. Luciano verpasst dem Klassiker einen neuen, unwiderstehlichen Touch und bringt das Sample knapp 15 Jahre später wieder auf alle Playlisten. Die Chartspitze mit “Beautiful Girl” ist ein weiteres Highlight in diesem Jahr und folgt auf die Singles „Majestic“ und „Sweet Dreams“.

Luciano zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands – ein Status, der sich auch in den stetig wachsenden Streamingzahlen des Rappers aus Berlin zeigt. Tendenz: steigend. In nicht mal fünf Jahren etablierte sich Luciano im Musikgeschäft mit einer Discographie und einem Standing, das weit über die deutsche Rap-Szene hinausreicht. Seine internationalen Features mit Künstlern wie Lil Baby, YG, Headie One, Fredo, Gazo, Kalash Criminel, Ezhel und Lil Zey spiegeln das wider.

https://youtu.be/BWUR1e6fMtw

Foto: (c) Universal Music