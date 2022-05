M.I.A. veröffentlicht ihre neue Single “The One”

Seit mehr als fünfzehn Jahren gefeiert für ihre grell-extravaganten Looks und einen nicht weniger krassen Sound, in dem diverse Electro- und Dance-Spielarten auf Rap- und World-Music-Einflüsse treffen, kehrt M.I.A. am Freitag mit ihrer neuen Single “The One” zurück auf die große Bühne.

M.I.A. aka Mathangi “Maya” Arulpragasam präsentiert mit “The One” erste neue Musik seit fünf Jahren, zuletzt erschien ihr gefeiertes Album “AIM” und mischte die Musikwelt auf. Um “The One” gebührend anzukündigen, gab es eine Live-Premiere während ihrer Festival-Performance in Kalifornien vor wenigen Tagen.

M.I.A. ist eine Künstlerin, die mit offenen Augen und wie ein Schwamm das politisch-kulturelle Geschehen um sich herum wahr- und aufnimmt: Immer aufmerksam, immer ehrlich, immer angstfrei – und daher auch nicht selten provokant. Sie wuchs abwechselnd in London, dann in Jaffna, Sri Lanka, und wieder in London auf, ist nicht nur schreibt nicht nur weltweit umtriebige, politische Lyrics: Musikalisch ist sie ein Wahrzeichen des Eklektizismus. Bei M.I.A. treffen Rap und Beats auf Pop und Weltmusik.

Foto: (c) Universal Music