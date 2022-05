Michael Schulte veröffentlicht seine neue Single „With You”

Vielseitigkeit ist neben der einzigartigen und wiedererkennbaren Stimme eine der Markenzeichen des Sängers und Songschreibers Michael Schulte. Vor einem guten Jahr veröffentlichte der Bambi-Preisträger „Stay“, eine wunderbare Midtempo-Ballade, gefolgt im September vom tanzbaren „Here Goes Nothing“ und der nachdenklichen Ballade „Remember Me“ im Januar. Nun steht mit „With You“ der nächste Hit in den Startlöchern. Geschrieben wurde der Titel wieder im Team mit Patrick Salmi, Ricardo Munoz und Timothy Deal aka Hight. Das Quartett war schon bei den Erfolgssongs „Keep Me Up“, „For A Second“ und „Here Goes Nothing“ (mittlerweile allein auf Spotify über 600 Millionen Streams) gemeinsam am Start.

„With You“ ist eine beschwingte und heitere Nummer, die perfekt zum Frühling und dem nahenden Sommer passt. Die fließende Leichtigkeit ist ansteckend, das Cabrio parkt gedanklich an der nächsten Straßenecke. Reingesprungen, Radio an und mit „With You“ zum nächsten See gefahren. Positiv ist nicht nur der Sound, textlich geht es um große Emotionen und enge Bande in einer Liebesbeziehung.

„In der neuen Single geht es um das Gefühl einer starken Verbundenheit zu einer Person, obwohl man gerade nicht beieinander sein kann. Das Gefühl, dass man jemanden in sich trägt, obwohl man Hunderte von Kilometern voneinander entfernt ist. Das ist oft der Fall, wenn ich unterwegs bin und meine Frau mit den Kindern Zuhause ist. Es gibt aber sicher viele andere Beispiele starker Liebe. Auch nach einer gescheiterten Beziehung können zwei Personen, die nicht mehr zusammen sind, immer noch diese krasse Verbundenheit spüren, die sie dann doch wieder irgendwann zusammenkommen lässt. Weil sie realisiert haben, dass die Beziehung eigentlich das Beste im Leben für sie war und dass man ohne sie doch nicht sein kann.“

https://youtu.be/JWMYXHPkSc8

Foto: (c) Amélie Siegmund