Michelle veröffentlicht ihr Jubiläumsalbum “30 Jahre Michelle – Das war’s…. noch nicht!”

Es gibt Konstanten auf der Welt, die sind nicht weg zu leugnen. Gefühlt waren sie schon immer da und haben dazu beigetragen, diesen Ort zu einem besseren zu machen. MICHELLE ist ohne Zweifel ein solcher Fall. Sensationelle 30 Jahre dauert ihre Glanzkarriere bereits an, mit all ihren Höhen und Höhen. Dabei ist dieser scheinbar ewig junge Paradiesvogel des deutschsprachigen Schlagerkosmos noch immer in vollem Flug. Durch unsere Ohren, Herzen und Seelen. Anlässlich ihres 30. Bühnenjubiläums veröffentlicht Michelle heute “30 Jahre MICHELLE: Das war’s… noch nicht” mit neuen Klassiker, neuen Songs und viel mehr.

Über das Album sagt Michelle: “30 Jahre stehe ich jetzt schon auf der Bühne. Mit meinem ersten Auftritt in der Hitparade 1992 begann mein Weg und morgen wird ENDLICH mein Jubiläumsalbum veröffentlicht. Ihr könnt euch freuen auf meine absoluten Lieblingssongs der vergangenen Jahre in neuem Gewand und aber auch einige neue Titel. Ich bin so gespannt, wie sie euch gefallen!!”

