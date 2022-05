Sam Smith veröffentlicht neue Single “Love Me More”

Sam gehört zu den erfolgreichsten Artstis Großbritanniens, hat bereits vier Grammys, einen Golden Globe und einen Oscar gewonnen, jetzt meldet sich Sam Smith mit neuer Musik zurück! Am vergangenen Freitag erscheint die neue Single “Love Me More” und läutet das nächste Kapitel in der Karriere des charismatischen Stimmwunders ein. “Love Me More” ist eine offene Selbstbeobachtung von Sams Beziehung zu sich selbst auf einer Reise der Selbstfindung und des Glücks.

Wieder einmal werden ihre unbestreitbaren Vocals auf diesem erhebenden neuen Track gefeiert, bei dem sich Sam mit den langjährigen Mitarbeitern Jimmy Napes und Stargate wieder vereint hat. Das von Luke Monaghan (Too Good At Goodbyes, Writing’s On The Wall) und unter der Co-Regie von Sam gedrehte Video ist eine Geschichte von Befreiung und Freude, die im Herzen Londons spielt.

Foto: (c) Alasdair McLellan