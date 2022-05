Sigrid veröffentlicht ihr neues Album “How To Let Go”

Sigrid veröffentlicht endlich ihr langersehntes zweites Album „How To Let Go“. Auf 12 Tracks zeigt sich die Norwegerin vielseitig und blickt aus unterschiedlichen Perspektiven auf ihr Leben: Das zurückhaltende, bodenständige Mädchen aus der Kleinstadt trifft auf die Sehnsucht nach dem Rampenlicht und der großen Bühne. Ein Highlight der Platte ist die aktuelle Single „Bad Life“, eine powervolle Rock-Ballade die zusammen mit Bring Me The Horizon entstanden ist, und nochmal mehr Lust auf das Album macht!

Sigrid sagte gestern über ihr Album: “mein zweites album How To Let Go ist jetzt draußen. wow. es ist ein album, auf dem ich versuche, mir selbst zu erklären, wer ich bin, mich damit zu arrangieren und loszulassen – und hoffentlich kann es auch dir helfen, Dinge loszulassen :) danke an alle, die an der herstellung dieses albums beteiligt waren, ich bin so stolz auf uns.

das beste daran ist, dass ich auf die bühne gehen und all diese songs mit euch singen kann – heute abend bei meinem allerersten arena-konzert in norwegen mit meiner lieblingsbande (ja, die band und die crew sind ganz aus dem häuschen) und dann bei der nächsten plattenladentour in großbritannien… und immer mehr shows, die liste geht weiter haha. richtig, ich werde jetzt tief durchatmen und es genießen! genießt das album!!!!

Foto: (c) Universal Music