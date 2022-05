Tim Raue ist der neue “Restauranttester”

Spitzenkoch Tim Raue steht für feinste Hochkulinarik und einen erstklassigen Geschäftssinn. Seinen Platz an der Spitze unter Deutschlands besten Köchen hat der Berliner 2-Sterne-Gastronom nicht zuletzt seiner außerordentlichen Disziplin sowie seinem Ehrgeiz, sich von unten nach ganz oben hochzuarbeiten zu verdanken. Und genau da setzt seine neue Mission an: Tim Raue will Restaurantbetreiber:innen helfen und sie unterstützen, er ist der neue “Restauranttester”. Ab Juni produziert Warner Brothers International Television Production für RTL die neuen Folgen des bereits mehrfach ausgezeichneten Doku-Formats (u.a. “Deutscher Fernsehpreis”, “Goldene Kamera”) in verschiedenen Gastronomiebetrieben in ganz Deutschland.

Zwei Jahre Pandemie haben ihre Spuren hinterlassen: Der Gastronomie geht es schlecht und jedes fünfte Restaurant in Deutschland steht kurz vor der Insolvenz. Wie konnte es dazu kommen? Die Auswirkungen von Corona, ein ständiger Personalmangel und geringe Branchenkenntnisse der Betreiber:innen sind meist die Hauptgründe. Sternekoch und Unternehmer Tim Raue sieht hier einen enormen Handlungsbedarf und hat als neuer “Restauranttester” ein starkes Ziel vor Augen: Existenzen retten!

Tim Raue: “Gastronomie kann unendlich viel Freude bringen. Und kann verdammt frustrierend sein, wenn der Laden einfach nicht läuft. Ich habe in meinem Leben unzählige Restaurants erfolgreich geführt, aber eben auch einige wieder schließen müssen. Nach fast 30 Jahren in der Branche weiß ich, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss und wann und welches neue Konzept sinnvoll ist. Mit dem Projekt ‘Der Restauranttester’ können meine Frau Katharina und ich unsere Expertise bündeln und gemeinsam mit den Restaurants eine Identität erarbeiten, die das Team mit Überzeugung und – hoffentlich – nachhaltig erfolgreich umsetzen kann.”

Durch klare Fehlerbenennung, Undercover Probeessen und Hilfe zur Selbsthilfe möchte Tim Raue Gastronom:innen Mut machen und die Passion in ihnen neu erwecken. Unterstützung dabei bekommt er von seiner Frau und Geschäftspartnerin Katharina Raue. Die ehemalige Chefredakteurin des Fachmagazins für Gastronomie und Hotellerie “Rolling Pin” hat einen exzellenten Blick für Trends in der Gastronomie und ist ausgewiesene Marketing-Spezialistin. Zusammen bilden sie ein hochkompetentes und zielführendes Duo.

Foto: (c) RTL / Nils Hasenau