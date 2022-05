“Wer weiß denn sowas?”: Das Wissensquiz vom 23. bis 27. Mai 2022

Zum Wochenauftakt werden Erinnerungen an tolle ESC-Momente wach: 2006 traten “Texas Lightning” mit ihrem Country-Hit “No No Never” für Deutschland an und errangen in Athen den 14. Platz. Damals saß Komiker Olli Dittrich am Schlagzeug und die australische Sängerin Jane Comerford heizte am Mikro ein. Am Montag wollen beide Musiker beim Wettraten einen Hit landen.

Pferdefans kommen am Dienstag auf ihre Kosten, wenn Moderator Kai Pflaume die neuen “Mädels vom Immenhof”, Leia Holtwick und Valerie Huber, im Studio begrüßt. Im Kino sind die beiden Schauspielerinnen im neuesten Film der legendären “Immenhof-Saga” zu erleben. Wie werden sich die beiden “Pferdemädchen” beim Raten schlagen?

Mit der “Bullyparade” begann die höchst amüsante Zusammenarbeit von Rick Kavanian und Christian Tramitz. Unvergessen ihre schrägen Rollen in den Kinofilmen “Der Schuh des Manitu” und “(T)Raumschiff Surprise – Periode 1”. Am Mittwoch gibt es garantiert jede Menge zu lachen, wenn die beiden schauspielernden Comedians zum Ratewettstreit aufeinandertreffen.

Zum Wochenausklang erwartet die Zuschauer eine Bundesliga-Zugabe – mit Mönchengladbachs Nationalspieler Matthias Ginter und seiner Frau Christina Ginter, die gerade gemeinsam mit anderen Spielerfrauen eine Hilfsaktion für Menschen, die durch den Krieg in der Ukraine Not leiden, organisierte. Am Freitag rätselt das Paar mit Unterstützung der beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton über Quizfragen, wie diese:

Ein Forschungsteam aus Israel hat einem …?

a) Goldfisch beigebracht, ein fahrbares Aquarium zu steuern

b) Kater beigebracht, Bier mit einer perfekten Schaumkrone zu zapfen

c) Lama antrainiert, mit der Zunge Schnürsenkel zu binden

Die Woche bei “Wer weiß denn sowas?” vom 23. bis 27. Mai 2022 im Überblick:

Das Wissensquiz vom 23. bis 27. Mai 2022, um 18:00 Uhr im Ersten

