1986zig veröffentlicht seine neue Single „1000 Sterne (feat. Ayliva)“

Dieser eine, ganz besondere Mensch. Der, der zwischen den tausenden von Sternen am hellsten strahlt und der einem bis in alle Ewigkeit leuchtet. Selbst dann noch, wenn sich alle anderen Gestirne im ganzen Universum längst in glitzernde Scherbenhaufen verwandelt haben: Auf seiner brandneuen Single erzählt 1986zig von bedingungsloser, unendlicher, alles überdauernder Liebe. Eine für seine Verhältnisse fast schon romantische Chaostheorie, für die sich der maskierte Musiker und Producer diesmal stimmliche Verstärkung bei Deutschpop-Shootingstar Ayliva geholt hat.

https://youtu.be/h0GolxKC2tU

Mit seinem atmosphärisch angedunkelten Signature-Sound aus organischen Instrumenten, zurückgelehnten Beats, bilderstarken Kopfkino-Lyrics und fiebrigen Vocals hat sich 1986zig in den letzten zwölf Monaten einen Namen als aufregendster und eigensinnigster Newcomer im deutschsprachigen Pop gemacht. Ein Mix, mit dem der Mann hinter der schwarzen Sturmhaube über 75 Millionen Gesamtstreams seiner Tracks generieren konnte und regelmäßig über 217k Follower auf TikTok, über 105k Instagram-Follower und 103k Subscriber seines YouTube-Kanals begeistert. Auf seiner neuen Single präsentiert sich 1986zig nun von einer bisher noch nie gehörten stilistischen Seite!

Mit „1000 Sterne“ launcht 1986zig einen buchstäblich kosmischen Lovesong von bedingungsloser Liebe und vom Verzeihen. Eine leidenschaftliche Liebeserklärung, auf der der Musiker den düster-atmosphärischen Grundton seiner bisherigen Tracks gegen strahlende Pop-Vibes und tanzbare Beats eingetauscht hat. Kontrastiert werden seine markanten Vocals von der deutsch-türkischen Urban Pop-Hoffnung Ayliva, die in den letzten Monaten mit ihrem tiefgehenden, empowernden Style auf sich aufmerksam gemacht hat und als eine der verheißungsvollsten Newcomerinnen des Jahres gilt.

Foto: (c) Universal Music