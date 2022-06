almost monday veröffentlichen ihre Single „sun keeps on shining“

Es wäre zu einfach, die Leichtigkeit, Lässigkeit und elektrisierende Coolness von almost monday nur auf die Sonne Kaliforniens oder die Tatsache, dass sie sich beim Surfen kennengelernt haben, zurückzuführen. Die überberstende Kreativität vereinen almost monday mit der Intention, verdammt gute Songs zu machen. So liefern almost monday den perfekten Indie-Pop-Sound zum Cali-life, den Soundtrack für die Rückfahrt nach einem intensiven Tag am Meer oder durchgemachte Nächte am Strand, als wäre es in ihrer DNA. Die West Coast-Vielfalt und Freiheit ist direkt in ihre Songs gepflanzt, wenn Dawson Daugherty (Gesang), Luke Fabry (Bass) und Cole Clisby (Gitarre) vom Erwachsenwerden erzählen, von Beziehungen singen und Alltagsgefühlen, die wie ein Mood-Soundboard eine komplexe Bandbreite in ihren Songs eröffnen.

Am Freitag erschien mit “sun keeps on shining” diese neue Single der US-Band!

Foto: (c) Kelly Hammond