Bella Thorne und Benjamin Mascolo: Trennung?!

Bella Thorne (24) hat sich Berichten zufolge von Benjamin Mascolo (28) getrennt. Offenbar haben sie ihre Verlobung gelöst und ihre Romanze nach drei gemeinsamen Jahren beendet.

Ein Insider sagte ‘Entertainment Tonight’: “Ihre widersprüchlichen und vollen Terminkalender konnten sie einfach nicht vereinbaren, was zu der Trennung geführt hat.” Trotzdem betonte der Insider, dass die Trennung “einvernehmlich” war.

Das Promi-Duo begann seine Beziehung im April 2019, nachdem sie sich am Comer See in Italien kennengelernt hatten.

Foto: (c) PR Photos