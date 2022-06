Conan Gray veröffentlicht sein neues Album “Superache”

Seit seinem Debütalbum “Kid Krow” (2020) gehört Conan Gray zu den wichtigsten Stimmen seiner Generation und hat Fans und Kritiker rund um den Globus begeistert. Sein Style geht weit über seine Musik hinaus, sogar Vogue-Chefin Anna Wintour hat dies erkannt und lädt Conan Gray nun regelmäßig zur renommierten MET Gala ein. Doch zurück zur Musik: Conan Gray veröffentlicht am Freitag sein zweites Album “Superache”, das bereits von Vorboten wie “Memories” und “Yours” eingeläutet wurde. Gen-Z King Conan Gray legt Wert auch eine intensive Inszenierung und legt die volle Liebe und Leidenschaft in seine Texte und Songs.

Conan selbst sagt über sein neues Album: „‘Kid Krow‘ was just the introduction“. Mit „Superache“ beginnt für Conan ein neues Kapitel seiner Karriere, hier möchte er jetzt all das sagen, dass er sich vorher nicht getraut hat.

Foto: (c) Brian Ziff