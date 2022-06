CRO veröffentlicht neue Single + Video “HIGH” mit Claudia Valentina

Vorgestern hat er es offiziell gemacht: Am 12. August veröffentlicht CRO sein neues Album “11:11”! Nach den Singles „CROBOT“ mit Miksu & Macloud und „FREIHEIT“ kommt heute direkt der nächste Track aus seinem kommenden Album – und der offenbart nochmal eine ganz andere Seite von ihm: Auf seiner neuen Single „HIGH“ bekommt CRO Unterstützung von der aufstrebenden UK-Künstlerin Claudia Valentina, die mit ihrer Stimmgewalt und Boss-Attitude begeistert. Der Song ist ein R&B-Throwback der entspannten Sorte, Post Break-Up Melancholie und das Gefühl die andere Person einfach nicht aus dem Kopf zu kriegen.

https://youtu.be/0y-cpiDClto

CRO singt zu laid back Beats von der Liebe und dem, was von ihr übrig ist, wenn nur noch einer von beiden so fühlt wie ganz am Anfang. Alles, was bleibt, ist ein Hin und Her, On und Off, on the low und dann wieder von 0 auf 100. „HIGH“ catcht perfekt den Vibe bittersüßer Melancholie kurz vor dem endgültigen Ende – und beweist obendrein ganz nonchalant und nebenher, dass Claudia Valentina auf dem besten Weg ist, in die Fußstapfen von CRO zu treten: Look und Präsenz, Stimme und Sound der auf der britischen Kanalinsel Guernsey aufgewachsenen Sängerin lassen keine Zweifel, dass die 21-jährige Singer-Songwriterin auf dem besten Weg in den Superstar-Olymp ist. Claudia Valentina wird schon bald ihre zweite EP veröffentlichen. CRO hingegen läuft sich mit „HIGH“ weiter warm für sein nächstes Release – „11:11“.

Foto: (c) Sebastian Schuster & Finn Beek