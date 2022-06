Dagny ist zurück mit ihrer neuen Single “Brightsider”

Der norwegische Pop-Superstar Dagny meldet sich mit ihrer neuen Single “Brightsider” zurück, vorausgeschaut auf einen Sommer, in dem sie auf norwegischen Festivals auftritt und eine Reihe von Headline-Shows in London, Berlin und Amsterdam spielt. “Brightsider” folgt auf Dagnys viel gelobtem Debütalbum Strangers / Lovers im Jahr 2020 und ihrer 2021 erscheinenden gemeinsamen Single mit Astrid S, “Pretty”.

Inspiriert von Menschen mit der angeborenen Fähigkeit, selbst in den anspruchsvollsten Situationen immer auf die Sonnenseite des Lebens zu blicken, beschreibt Dagny, wie sie selbst in einer Phase mit wenig neuen Impulsen und äußeren Reizen den Drang verspürte, einen Raum zum Träumen zu schaffen und sich auf das Beste zu freuen, was das Leben zu bieten hat.

Ein funkelndes, fröhliches Stück Indie-Pop, das vor Positivität strotzt, so Dagny weiter: “Eine meiner Stärken und besten Eigenschaften ist, dass ich das Positive sehe, anstatt mich selbst niederzumachen. Brightsider wurde ein Ventil dafür.”

Bis heute wurde Dagnys Musik über eine Milliarde Mal über alle Streaming-Dienste gestreamt, sie wurde für sechs norwegische Grammys (Spellemannprisen) nominiert, schrieb Songs für Katy Perry, Ashnikko und Julie Bergan und arbeitete mit Künstlern wie dem EDM-Duo Seeb, dem amerikanischen Superproduzenten Steve Aoki, den Liverpooler Indie-Rock-Helden The Wombats und dem spanisch-englischen Indie-Pop-Outfit Crystal Fighters zusammen.

Foto: (c) Sara Abraham