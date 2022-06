Diddy meldet sich mit neuer Single “Gotta Move On” ft. Bryson Tiller pünktlich zum Sommer zurück

Der Sommer steht direkt vor der Tür, die Temperaturen steigen – und Diddy meldet sich mit einem brandneuen Song zurück!

Am vergangenen Freitag erscheint seine neue Single “Gotta Move On” ft. Bryson Tiller und dürfte so manchen Party – von Club bis BBQ – aufmischen. Diddy hatte den neuen Release während der Billboard Music Awards-Verleihung angeteast und auch ein neues Album via Motown Records angekündigt. Jetzt erscheint mit “Gotta Move On” ft. Bryson Tiller ein erster Vorbote, das Video zum Song folgt in Kürze.

Sean Combs (Diddy) gründete 1993 seine Musikproduktionsfirma Bad Boy Entertainment und arbeitete mit Künstlern wie Mariah Carey, Mary J. Blige und Biggie Smalls zusammen. Nach Biggies Ermordung im Jahr 1997 nahm Combs die Hommage “I’ll be Missing You” auf, die elf Wochen lang die Billboard-Single-Charts anführte und Combs’ erstes Album No Way Out (1997) zu Platin verhalf.

Foto: (c) Universal Music