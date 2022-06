Eminem veröffentlicht seinen neuen Song “The King & I” ft. Ceelo Green

Rap-God trifft auf den King of Rock’n Roll! Gestern Abend hat Rap-Ikone Eminem seine neue Single “The King & I” veröffentlicht! Der neue Track des legendären Rappers entstand mit Feature-Gast Ceelo Green und ist Teil des neuen Kinofilms “Elvis” von Baz Luhrmann. Der preisgekrönte Regisseur (u.a. Moulin Rouge) setzt Elvis Presley ein filmisches Denkmal und hat auch für den Soundtrack einige hochkarätige Künstler:innen gewinnen können. Eminem präsentiert mit “The King & I” seinen nächsten Filmsong, davor hat er u.a. Musik zu “Venom” und “8 Mile” (Oscar für Eminem!) beigesteuert.

Feature-Gast Ceelo Green sagt zu der Collab: “Me and Eminem have been friends for years, I’ve longed for an opportunity to work with him. He said, ‘Hey man, can you do this for me? I need it really quickly, I need it tonight.’ So when Eminem says he needs something tonight, you deliver.”

Foto: (c) Universal Music