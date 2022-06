Eros Ramazzotti – neue Single “Ama”, neues Album “BATTITO INFINITO” und World Tour!

Eine Ikone meldet sich zurück! In der vergangenen Woche hat Eros Ramazzotti einige Highlights enthüllt:

Neben der Single “Ama”, die am Freitag erschienen ist, hat der legendäre italienische Pop-Rock-Musiker seine neues Studioalbum “BATTITO INFINITO” angekündigt! Das neue Werk erscheint am 16. September 2022. Und wenn das nicht genug Vorfreude auslöst, gibt es jetzt noch ein weiteres Highlight on Top, denn Eros hat die “BATTITO INFINITO World Tour” bekannt gegeben. Bei Vorbestellung des Albums bis zum 19.06. können sich Fans außerdem exklusiven Zugang zum Ticketvorverkauf für die anstehende Tour sichern.

Bestens einstimmen kann sich das Publikum mit der neuen Single “AMA”.

https://youtu.be/zj5jIv5MWVg

Foto: (c) MAKI GALIMBERTI