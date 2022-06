Faber veröffentlicht neue Single + Video “Das Letzte”

Bevor am 26. August sein Live-Album “Orpheum” veröffentlicht wird, erscheint heute die neue Single “Das Letzte”. Ein Folk-Song, der heraussticht und typisch für Faber den doppelten Boden zeigt, den es zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Schichten gibt. Mit einem großen Augenzwinkern nimmt er den Influencer-Optimierungswahn aufs Korn. Mit dem Song schließt Faber inhaltlich genau da an, wo er mit „Generation Youporn“ auf seinem letzten Album „I fucking love my life“ aufgehört hat. “Orpehum” kann ab sofort vorbestellt werden.

https://youtu.be/fYqSE6I4sko

„Das Letzte“ entstand eigentlich als Challenge für Faber und seine Band: „Ich dachte in der Woche vor der Show: Ein bisschen was Neues spielen wäre super. Für die Leute, aber auch für uns. Als Herausforderung“, erklärt der 29-Jährige. Also setzten sie sich zusammen und schrieben drauf los – das Ergebnis ist „Das Letzte“.

Foto: (c) Peter Kaaden