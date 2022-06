Die Moderation hat Frank Plasberg zum Thema: Flugausfälle, Personalmangel, Teuerurlaub: Ist das Ferienchaos noch vermeidbar?

Die Gäste:

Claudia Müller (B’90/Grüne, Bundestagsabgeordnete; Koordinatorin der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus)

Matthias von Randow (Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft)

Amelie Fried (TV-Moderatorin und Buchautorin)

Ute Dallmeier (Geschäftsführerin eines Reisebüros; Präsidiumsmitglied “Deutscher Reise-Verband”)

Dirk Schümer (Europakorrespondent “Die Welt”)

Im Einzelgespräch: Wolfgang Schuldzinski (Vorstand der Verbraucherzentrale NRW)

Endlich wieder ein richtiger Sommerurlaub. Aber nach Pandemie und Preisschock: Wie angeschlagen ist die Tourismusbranche? Warum fehlt überall Personal? Droht deshalb an Flughäfen Chaos, in Hotels mieser Service? Und das zu Preisen, bei denen einem der Spaß am Reisen vergeht?

“hart aber fair” am Montag, 20. Juni 2022, 21:00 Uhr im Ersten, live aus Köln

Foto: (c) obs / ARD Das Erste