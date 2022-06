Jack Johnson veröffentlicht neues Album “Meet The Moonlight”

Das lange Warten hat sich gelohnt! Ganze fünf Jahre nach seinem letzten Album veröffentlicht Jack Johnson jetzt sein neues und damit achtes Studioalbum “Meet The Moonlight”. Vorab gab es bereits u.a. den Song “One Step Ahead“ zu hören, mit dem Singer-Songwriter aus Hawaii auf sein neues Werk eingestimmt hat.

Bekannt für sanfte Songs geschmückt mit Soft-Rock und Acoustic-Pop Einflüssen spielt sich Jack Johnson seit 2001 immer wieder in die Herzen aller Gitarren-Liebhaber. Neben seinem privaten Einsatz als leidenschaftlicher Umweltschützer, Dokumentarfilmer und ehemaliger Pro-Surfer hat er bereits mehrere Echo und Grammy Nominierungen zu verzeichnen und wurde mit Brit und Billboard Award Auszeichnungen für seine Kunst belohnt.

„Meet The Moonlight“, Johnsons achtes Studioalbum und die erste Veröffentlichung in voller Länge seit fünf Jahren, wurde von Blake Mills (dem gefeierten Multi-Instrumentalisten/Produzenten, der für seine Arbeit mit Acts wie Alabama Shakes, Perfume Genius und Jim James bekannt ist), „Meet The Moonlight“ markiert einen bedeutenden künstlerischen Meilenstein für Johnson, dessen jahrzehntelange Karriere mehrere Auszeichnungen und zwei Grammy-Nominierungen, über 25 Millionen verkaufte Alben weltweit und unzählige ausverkaufte Tourneen umfasst.

Foto: (c) MorganvMaassen