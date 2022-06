Johnny Depp feiert mit “Fish and Chips” und einem kühlen Bier!

Seine Fans hätten ihm auch mehr gegönnt: Johnny Depp feierte am Mittwochabend (01.06.22) in einer Kneipe in Newcastle den Sieg in seinem Verleumdungsprozess gegen Amber Heard mit “Fish and Chips” und einem Bierchen gemeinsam mit dem Musiker Sam Fender. Fotos und Videoaufnahmen des Hollywood-Stars in der Bridge Tavern an der Quayside in Newcastle kursierten sofort in den sozialen Medien.

Janine Latchford, Geschäftsführerin der Bridge Tavern, sagte gegenüber “Chronicle Live”: “Johnny kam zuerst rein, er war mit ein paar Freunden da, aber er war ziemlich cool. Er wollte nicht, dass jemand sieht, wer er ist. Wir gaben ihm einen privaten Raum und er war der zufriedenste Mann, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Meine Assistentin ist hochschwanger, und er hat ihr erzählt, wie schön es ist, Eltern zu sein. Er war wirklich bodenständig, er war reizend. Er war unglaublich. Er umarmte mich und ich sagte ihm, dass ich ihn sofort liebte, als ich ihn sah! Ihm gefielen die Kunstwerke und er stellte Fragen über die Tyne-Brücke. Er sagte, er sei noch nie in Newcastle gewesen. Er aß Fish and Chips und sagte, das Essen sei fantastisch.”

Foto: (c) PRN / PR Photos