Johnny Orlando veröffentlicht seine neue Single “Blur”

“Das Album ist fertig!” schreibt Johnny Orlando auf seinen Social Media Kanälen und enthüllt Teile des Tracklistings. Neben den Songs “You’re Just Drunk” und “Someone Will Love You Better” ist auch die neue Single “Blur” enthalten, die am Freitag veröffentlicht. Auch das Video zu “Blur” feierte schon Premiere!

Nachdem er Millionen von Streams mit seinen zuvor veröffentlichten Singles “Phobias”, “See You” und “Everybody Wants You” online gesammelt hatte, konnten die Fans auf der ganzen Welt es kaum mehr erwarten, ein vollwertiges Musikprojekt zu bekommen. 2020 folgte die EP “It’s Never Really Over”, die mit Mit Musikproduzenten wie Pom Pom (John Legend), Louis Schoorl (Kesha), Mike Wise (Ellie Goulding) und Geoff Warburton (Shawn Mendes) entstanden ist. Im März meldete sich Johnny Orlando mit seiner Single “Don’t” zurück und legte schließlich “Daydream” nach, das millionenfach gestreamt wurde. Johnny Orlando begeistert mit feinsten Pop-Perlen, die universell gefühlt und geliebt werden.

Foto: (c) Universal Music