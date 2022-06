Kris Kross Amsterdam x Kati K x Gregor Hägele veröffentlichen “Rückwärtsgang”

Nachdem ihr Hit „Sex“ zusammen mit Cheat Codes in Deutschland bereits Platin-Status erlangt hat, möchten “Kris Kross Amsterdam” nun nachlegen und an den Erfolg ihres niederländischen Hits “Vluchtstrook” im deutschsprachigen Markt anknüpfen. Hierfür hat sich Kris Kross Amsterdam die deutschen Ausnahmetalente Kati K und Gregor Hägele ins Boot geholt. Der Song handelt davon, dass sich zwei Menschen lieben, aber weder mit noch ohne einander können. Sie wissen, dass sie giftig füreinander sind, aber vermissen sich trotzdem direkt, wenn sie nicht zusammen sind und legen dann sofort den Rückwärtsgang mit 180 ein, um schnell wieder vereint zu sein.

Kris Kross Amsterdam begannen mit den zwei Brüdern aus Amsterdam und ist heute ein mit mehrfach Gold und Platin ausgezeichnetes DJ und Produzenten-Trio, das sich zu einer starken und energiegeladenen Kraft entwickelt hat, die rund um den Globus tourt. Sie begeisterten bereits auf den großen Bühnen von Mysteryland (NL), Tomorrowland (BE), Parookaville (GER) und Ultra Music Festival (USA)! Die Brüder Jordy und Sander Huisman hatten immer nur ein Ziel: einen Sound zu kreieren, der verschiedene Einflüsse harmonisch zusammenführt. Sie veranstalteten Parties in ihrer Heimatstadt Amsterdam und spielten all das was sie in der niederländischen Clubszene vermissten: einen unkonventionellen Mix aus R&B, Hip-Hop, Trap und House. Im Jahr 2014 kam MC Yuki Kempees hinzu, der das Trio in seine endgültige Form brachte. 2015 feierten sie dann mit ihrem Song “Until The Morning” ihr Debüt. Danach folgten weitere Veröffentlichungen und das Trio machte mehr und mehr Wellen in der Branche. Die Veröffentlichung “SEX” mit Cheat Codes, wurde zu einem internationalen Hit mit mehr als 635 Millionen Streams auf Spotify.

Kati K ist eine 22-Jährige deutsche Sängerin und Lifestyle Influencerin mit über 1 Mio. Followern auf Instagram und TikTok zusammen. Sie startete 2015 ihren Instagram-Account, lud zunächst nur Coversongs hoch, wovon dann eines der Videos schnell viral ging, das motivierte Kati weiterzumachen und ihre Musik zu teilen. Irgendwann wollte sie mehr als nur Songs zu Covern. Also ergriff sie spontan die Initiative und schrieb via Instagram ihr jetziges Musiklabel an und fragte, ob sie Interesse hätten, mit ihr Musik zu machen. Im Laufe der Zeit begann sie auch, ihr Privatleben und ihren Lebensstil mit der Community zu teilen. Ihre ganz besondere, klare Stimme emotionalisiert und hat ihr bis heute 290.000 Follower auf Instagram beschert. Gleichzeitig ist Kati auch auf TikTok durchgestartet, wo sie Coversongs sowie lustige Videos postet und mittlerweile über 780.000 Follower hat. KATI berührt auch mit eigenen Songs, wie „Wegen Dir“ und „Schizophren“, beide haben allein auf Spotify mehr als 5 Millionen Streams.

Gregor Hägele ist ein 22-jähriger deutscher Sänger. Er hat auf Instagram und TikTok zusammen über 200.000 Follower. Gregor begann schon als Kind mit dem Singen und sehr früh Videos auf YouTube hochzuladen. Er nahm Gesangsunterricht, aber nur als Hobby. 2017 entwickelte er dann die Leidenschaft, sein Hobby zum Beruf zu machen. Er nahm an der siebten Staffel von „The Voice Of Germany“ teil. Die Jurymitglieder Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Smudo & Michi Beck von der Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier überzeugte er auf Anhieb mit seinem Cover von James TWs „When You Love Someone“. Er schaffte es bis ins Halbfinale und ging danach auf große „The Voice Of Germany“-Tournee. Im Februar 2019 veröffentlichte er sein erstes Lied. Sein bisher erfolgreichster Song ist: „Paracetamol“ mit fünf Millionen Spotify-Streams. In diesem Sommer ist er u.a. Support Act bei der Open Air Tour von Max Giesinger als auch bei der von Johannes Oerding.

Auf Social Media ist die Resonanz zu “Rückwärtsgang” bereits sehr vielversprechend und die Fans können es kaum abwarten bis der Song offiziell am 17. Juni endlich erscheint.

