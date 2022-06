Lena veröffentlicht ihre neue Single & Video “Looking For Love”

Lena is back! Die Sängerin meldet sich mit einer brandneuen Single zurück: Auf „Looking For Love“ verbindet sie moderne Pop-Vibes mit funky Urban/ Dance-Einflüssen und einer positiven Message!

„In den Lyrics heißt es `we`re all getting tired fighting fire with fire until we find the answer`. Es ergibt keinen Sinn, Feuer mit Feuer bekämpfen zu wollen“, erklärt Lena die spirituelle Botschaft ihrer neuen Single. „Im Grunde sind wir doch alle auf der Suche nach den gleichen Dingen: Nach Liebe, nach etwas Gutem, Positivem und Schönem. Jede:r von uns möchte glücklich sein und geliebt werden. Doch negative Erfahrungen und Emotionen wirken manchmal wie ein Gift, das uns lähmt und verbittern lässt. Nur wer Liebe gibt, wird auch Liebe empfangen. Wenn wir uns alle danach richten würden, wäre diese Welt ganz sicher ein kleines Stückchen besser…“

Unsicherheit, Selbstzweifel, Zukunftsangst, Vereinsamung, Hass. Lena setzt diesem negativen Emotions-Overload Verständnis, Nähe, Wärme und natürlich jede Menge Liebe entgegen! Schon immer hat die Sängerin ihren Fans mit ihrer Musik Mut und Hoffnung auch in schwierigen Zeiten gemacht. „Looking For Love“ spiegelt ihre ganz persönliche Suche nach den essenziellen Bedürfnissen im Leben wider: Nach Liebe und Geborgenheit. Eine Botschaft, die sie nun in ihrem aufbauenden Positivity-Ohrwurm transportiert!

Foto: (c) Sarah Storch