Lola Marsh veröffentlichen ihre neue Single “Love Me On The Phone”

Nach ihrem letzten Album “Someday Tomorrow Maybe” melden sich Lola Marsh in dieser Woche mit ihrer neuen Single “Love Me On The Phone” zurück! Nach einer ausverkauften Tour im Frühling Deutschland, folgen im Sommer zahlreiche Festivals in ganz Europa. Das Video zu “Love Me On The Phone” feierte am vergangenen Freitag Premiere:

https://youtu.be/ZJmIhC2YlAQ

Lola Marsh stehen für Pophits, warme Harmonien und smarte Texte. Die aus Tel Aviv stammende Band wurde 2013 von Gil Landau (Gitarren, Keyboards) und Yael Shoshana Cohen (Gesang) gegründet. Zusammen mit ihrer 5-köpfigen Band machten sie beim Primavera Sound 2014 zum ersten Mal in großem Stil auf sich aufmerksam. Es folgten Festivalauftritte, wie beim Exit und Pukkelpop und eine große Europatour. Das Debütalbum “Remember Roses” erschien im Juni 2017 auf Anova Music / Universal; die Single “Wishing Girl” wurde ein Europa-weiter Fanfavorit und stieg in Deutschland bis in die Top 40 Airplay Charts. Auch international wurde man auf Lola Marsh aufmerksam: So kamen mehr als 40 Millionen Streams und einige US-Synchs zusammen – zum Beispiel bei “Better Call Saul”.

Foto: (c) Michael Topyol