Maggie Rogers veröffentlicht ihre neue Single “Want Want”

Mit dem Song “That’s Where I Am” feierte Maggie Rogers den Auftakt ins neue Kapitel: Ihr neues Album “Surrender” erscheint am 29. Juli und wird von Fans und Kritiker gleichermaßen mit Spannung erwartet. Da sie vor kurzen ihren Harvard-Abschluss gemacht hat, den “Master of Religion and Public Life”, steht nun Musik voll und ganz im Fokus der 28-Jährigen. Die Sängerin, Songwriterin und Musikerin bietet nun mit der neuen Single “Want Want” einen weiteren Einblick in das neue Werk. Die Vorfreude auf pure Live-Magie mit Maggie Rogers darf ebenfalls offiziell beginnen, denn soeben wurden die deutschen Tourdaten bekannt gegeben.

21. November 2022 Berlin, Huxleys Neue Welt

22. November 2022 Köln, Live Music Hall

23. November 2022 Hamburg, Fabrik

Mit dem Song “Want Want” zelebriert die Grammy-nominierte Sängerin das unwiderstehliche Gefühl von purem Verlangen: “If you want-want what you want-want, then you want it / Can’t hide what you desire once you’re on it”. Der Song wurde in Quarantänezeiten mit Del Water Gap geschrieben and mit Kid Harpoon später vollendet.

Das Musikvideo wurde in einer Karaokebar in New York City in Koreatown gedreht und die berauschende Stimmung des Songs breitet sich immer mehr auf das Publikum aus – hier das Musikvideo schauen: https://youtu.be/SylF32J2g8k

Für ihr Debütalbum “Heard It In A Past Life” erhielt sie eine Grammy Nominierung und sehr viel Liebe und Lob von Fans und Kritikern rund um den Globus. Zuvor hatte bereits Pharrell Williams ihr Talent erkannt und sich als glühender Fans geoutet. Nachdem 2020 eine musikalische Retrospektive all ihrer Songs, die vor dem großen Durchbruch entstanden sind, erschienen ist, arbeitete Maggie Rogers an neuen Songs und Melodien, die nun auf dem zweiten Studioalbum der US-Sängerin und Songwriterin verewigt werden. “Surrender” erscheint am 29. Juli und das Publikum kann sich mit einem wunderschönen Trailer einstimmen auf das neue Werk.

Foto: (c) Olivia Bee