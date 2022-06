Martin Trevy feat. Serena – Un Baile Mas

Der multitalentierte Artist Martin Trevy ist mit einer neuen Sommer-Single zurück, die dir definitiv deine Open-Air-Nächte versüßen wird!

Nachdem der kolumbianische Künstler vor ein paar Jahren nach Berlin zog, um seine Musik-Karriere anzukurbeln, dauerte es nicht lange, bis er unter anderem Support von Lost Frequencies, Nicky Romero und Tiesto erhielt und seine Musik bei Profilic SiriusXM gespielt wurde. Von Dance, über Pop bis hin zu Latin begeistert er mit seinem einzigartigen Sound bereits knapp eine halbe Million Hörer allein bei Spotify. Spätestens seit seinem Release „Your Body“ in 2021, welches bislang 1.5 Millionen Spotify-Streams aufweisen kann und seinem Release „Bassline“ ist Martin Trevy kein unbeschriebenes Blatt mehr in der Musikszene. Für sein neuestes Summer-Release holte er sich das rumänische Pop-Sternchen Serena an die Seite, welche mit ihrem Mega-Hit „Safari“ bereits 78 Millionen Streams auf Spotify, 234 Millionen Views auf YouTube, sowie einige Chart-Erfolge erzielen konnte.

Mit ihrer gemeinsamen Single erfüllt sich Martin eine persönliche Herzensangelegenheit, indem er nicht nur seinen kolumbianischen Latin-Einfluss einbringt, der sich im Sound widerspiegelt, sondern auch selbst auf Spanisch singt. Die Single sprüht Dank treibender Bassline, dynamischen Synthies zusammen mit einem Mix aus den verspielten Vocals auf Englisch und Spanisch gerade so vor guter Laune und versetzt dich in Gedanken sofort an die schönsten Strände des Südens!

Bei diesem Song fällt es definitiv ganz leicht, deinen Crush zum Tanz aufzufordern und es bleibt nur noch eins zu sagen: Un Baile Mas, por favor!

