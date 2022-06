Neue Staffel “Bella Italia – Camping auf Deutsch” startet am 27. Juni

Einmal Marina, immer Marina – diesem Motto bleiben die Camper auf Europas größtem Campingplatz treu. Wer sich einmal in den Marina di Venezia verliebt hat, möchte nie mehr woanders Urlaub machen. In “Bella Italia – Camping auf Deutsch” zeigen nicht nur die beliebten Kultcamper rund um die Fingerhuths ihren Alltag und skurrile sowie emotionale Urlaubsmomente, es kommen auch wieder neue Gesichter hinzu. Acht neue Folgen starten am 27. Juni 2022 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

“Das ist ein bisschen wie nach Hause kommen” schwärmt Nicole Fingerhuth bei ihrer Rückkehr auf Europas größten Campingplatz. Gute Laune ist bei der Rheinländerin und ihrer Truppe garantiert. Stellplatz einrichten? Leicht gemacht. Grill anschmeißen? Erledigt sich fast von allein. Nicole und Sascha Fingerhuth sind ein eingespieltes Team. In dieser Staffel “Bella Italia” feiert Sascha seinen Geburtstag auf dem Campingplatz. Was hat sich seine Clique für ihn ausgedacht?

Für “La deutsche vita” in Italien sorgen auch die Sachsen: Christine und Hannes haben wieder Kühlschränke voller feiner Lebensmittel aus der Heimat dabei. Ihr berühmtberüchtigtes Gulasch darf diesen Sommer natürlich nicht fehlen.

Auch die Kumpels Sascha und Dennis vom Bodensee kehren zurück auf den berühmten Campingplatz, Sascha ist dieses Mal allerdings mit Freundin angereist. Für den Entertainer steht ein besonders aufregender Moment bevor: er darf auf der Showbühne des Campingplatzes auftreten und einen Song zum Besten geben. Wie kommt sein Auftritt bei den anderen an und kann er mit seinem Lampenfieber umgehen?

Selbstverständlich treffen auch einige neue Gesichter auf dem Marina di Venezia ein: besondere Highlights sind die vierköpfige Biker-Clique im Männerurlaub und Hypnotiseur Peter. Er sucht auf dem Campingplatz neue Kundinnen und Kunden für seine Rauchentwöhnung. Hat er mit der Methode der Hypnose Erfolg?

Auf dem Mega-Campingplatz ist immer was los. La dolce vita trifft auf rheinländische Frohnaturen und die verschiedensten Charaktere aus ganz Deutschland. Die meisten müssen den Platz nicht mal verlassen – mit Wasserrutschenpark, Einkaufsstraße und diversen Restaurants ist alles vor Ort, was das Urlaubsherz begehrt.

Die zweite Staffel “Bella Italia – Camping auf Deutsch” startet am Montag, 27. Juni 2022, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Foto: (c) RTLZWEI / Severin Schweige