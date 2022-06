Nick Jonas und Priyanka Chopra: Herusforderung Erziehung!

Nick Jonas (29) ist dankbar, Priyanka Chopra als “Teamkollegin” bei der Erziehung zu haben.

Der Musiker, der seit 2018 mit der Schauspielerin (38) verheiratet ist und mit ihr im Januar 2022 Malti Marie per Leihmutterschaft zur Welt brachte, konnte seine Tochter endlich aus dem Krankenhaus holen, nachdem sie mehr als 100 Tage auf der Intensivstation verbracht hatte, und gab zu, dass seine Frau während des gesamten Prozesses sein Fels in der Brandung war.

Er sagte dem “PEOPLE”-Magazin: “Was wir in den sozialen Medien geteilt haben, war das Gefühl, das wir hatten – natürlich die Dankbarkeit, unser Baby wieder zu Hause zu haben, aber auch für jede einzelne Person, die Teil ihrer Reise im Krankenhaus war. Es war in vielerlei Hinsicht augenöffnend. Priyanka war die ganze Zeit über ein Fels in der Brandung und ist es immer noch. Ich bin dankbar, dass ich in Pri eine Freundin habe.”

Foto: (c) Lauren Maccabee / Universal Music