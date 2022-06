Noel Holler veröffentlicht seine neue Single “Get Down”

Durchtanzte Nächte, der Ruf der Freiheit und die unbändige Lust auf bewegende Sounds in den Ohren – der Sommer steht in den Startlöchern und mit ihm die lang ersehnte Festival-Saison. Ein ganz besonderer Act wartet bereits hinter dem DJ-Pult auf uns, denn NOEL HOLLER liefert mit seiner neuen Single GET DOWN (VÖ: 03.06.22) den ultimativen Soundtrack für den Sommer unseres Lebens.

Mit hymnischen Beats, die immer lauter, intensiver, schneller und mitreißender werden, ist GET DOWN NOEL HOLLERS unverkennbare Handschrift zu erkennen, der uns erstmals mit einem richtigen Clubtrack versorgt. NOEL HOLLER wäre nicht NOEL HOLLER, wenn ihm diese Premiere nicht bravourös gelingt. GET DOWN ist mehr als „nur“ ein weiterer Clubtrack. Es ist ein Song, der die Sehnsucht nach Freiheit in uns auslöst. Lust macht auf Partynächte, die Erinnerungen für die Ewigkeit schaffen. Lust macht auf Tanzen. Leben. Lieben. Und auf noch mehr Tracks von Noel Holler.

https://youtu.be/0Px2z3Zhp0Q

ÜBER NOEL HOLLER – Der 24-jährige aufstrebende DJ Noel Holler hat bereits mit einer Reihe von bemerkenswerten Veröffentlichungen auf sich aufmerksam gemacht. Der aus Bielefeld stammende DJ konnte unter anderen mit seiner Veröffentlichung „Every Morning”, die er gemeinsam mit der Sängerin Leony gedroppt hat, beeindruckende 8 Millionen Streams auf allen Plattformen generieren. In den vergangenen vier Jahren hat Noel Holler mehr als 500 Shows in ganz Europa gespielt, unter denen auch Gigs auf Festivals wie dem New Horizons Festival, Zrce Beach in Kroatien oder in legendären Clubs waren, wie dem Bootshaus Köln, das zu den Top 5 Clubs der Welt gehört. Mehr als 50.000 Follower in den sozialen Netzwerken zeigen, wie angesagt Noel Holler ist – und immer wieder gelingt es ihm zu beweisen, dass man ihn unbedingt auf dem Radar haben sollte. Das konnte er zuletzt in Form seiner Zusammenarbeit mit Fedde Le Grand zeigen, aus der der Hit-Track „Tokyo Lights“ entstanden ist. Nun landet Noel Holler seinen nächsten Coup und lässt mit „Out Of Fire“ die Tanzflächen und Festival-Bühnen glühen.

Foto: (c) Universal Music