Post Malone veröffentlicht sein neues Album “Twelve Carat Toothache”

Post Malone meldet sich in dieser Woche mit seinem neuen Album zurück: “Twelve Carat Toothache”. Das vierte Studioalbum glänzt u.a. mit Features von The Weeknd, Doja Cat, Roddy Ricch und The Kid LAROI – eine zweifellos hochkarätige Besetzung. Wie für das Multitalent üblich, definiert er durch seine Musik Genre-Grenzen neu und zeigt auf, was für ein vielseitiger Künstler er ist.

Das letzte Studioalbum des in Dallas aufgewachsenen Musikers, „Hollywood’s Bleeding“, peakte auf Platz 1 der US-Albumcharts, wurde mit Dreifachplatin ausgezeichnet und stellt mit fast 80 Millionen Streams in nur 24 Stunden einen neuen Spotify-Rekord auf. In Deutschland erreichte er mit dem Album “Beerbongs & Bentleys” die #4 und “Hollywood’s Bleeding” die #7 in den Charts! Sein Song “Circles” schaffte es sogar auf #1 der Airplaycharts! Jetzt schlägt Posty das nächste Kapitel auf: “Twelve Carat Toothache” erscheint am Freitag!

Foto: (c) Universal Music