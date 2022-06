Starbesetzte Free-TV-Premiere von “Knives Out – Mord ist Familiensache”

Das diesjährige “SommerKino im Ersten” startet spektakulär am 27. Juni um 20:15 Uhr mit der Free-TV-Premiere des Hollywoodblockbusters “Knives Out – Mord ist Familiensache”.

Im Kinohit “Knives Out – Mord ist Familiensache” schlüpft Hollywoodstar Daniel Craig in die Rolle des Detektivs Benoit Blanc, der den mysteriösen Mord am Krimibuchautor Harlan Thrombey aufzuklären versucht. Das aufregende “Whodunit” lädt zum Mitfiebern und Miträtseln ein und bietet fesselnde Unterhaltung.

Das hochkarätige Schauspielerensemble begeistert dabei u. a. mit Oscarpreisträger Christopher Plummer, James-Bond-Darsteller Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis und dem “Bond-Girl” Ana de Armas.

Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesen und allen anderen Filmen des “SommerKino im Ersten” finden Sie in einem Presseheft im Presseservice des Ersten.

Foto: (c) ARD Degeto / 2018 MRC II Distribution Company L.P.