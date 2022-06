Start zu neun “Berlin direkt”-Sommerinterviews im ZDF

Nur wenige Tage nach EU-, G7- und NATO-Gipfel starten die Sommerinterviews von “Berlin direkt” – in einer politisch angespannten Zeit, in der von Sommerpause nichts zu spüren ist. Vom 3. Juli bis 4. September 2022 stellen sich sonntags um 19.10 Uhr im ZDF der Bundespräsident, die Parteivorsitzenden von SPD, CDU, CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD und Die Linke sowie der Bundeskanzler den Fragen von ZDF-Hauptstadtstudioleiter Theo Koll und von Shakuntala Banerjee, der stellvertretenden Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin.

Zum Start am Sonntag, 3. Juli 2022, 19.10 Uhr im ZDF, trifft “Berlin direkt”-Moderatorin Shakuntala Banerjee in Hamburg den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zum ZDF-Sommerinterview. Das Gespräch schließt an eine Woche intensiver Gipfelgespräche der Staats- und Regierungschefs an – vor dem Hintergrund von Ukraine-Krieg, Klimakrise und Pandemie sowie deren Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Wie blickt der Bundespräsident auf Deutschland und die Welt im Wandel? Antworten darauf am Sonntag, 19.10 Uhr im ZDF und online auf ZDFheute.de und in der ZDFmediathek.

Im zweiten ZDF-Sommerinterview der neuen Staffel spricht Shakuntala Banerjee am Sonntag, 10. Juli 2022, 19.10 Uhr, in Jena mit dem neu gewählten Ko-Vorsitzenden der Partei Die Linke, Martin Schirdewan. Der Europaabgeordnete wurde am letzten Juni-Wochenende auf dem Parteitag von Die Linke in Erfurt neben der im Amt bestätigten Parteivorsitzenden Janine Wissler in die neue Führungsaufgabe gewählt und will die Partei aus der Existenzkrise führen.

An den weiteren drei Sonntagen im Juli begrüßt am 17. Juli 2022, 19.10 Uhr Theo Koll die SPD-Vorsitzende Saskia Esken in Calw, am 24. Juli 2022, 19.10 Uhr, Shakuntala Banerjee den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz in Winterberg und am 31. Juli 2022, 19.10 Uhr, Theo Koll die Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Ricarda Lang, in Düsseldorf zum ZDF-Sommerinterview.

An drei der vier Sonntage im August bietet “Berlin direkt” im ZDF folgende Sommerinterviews: Am 7. August 2022, 19.10 Uhr, ist die neu gewählte AfD-Bundessprecherin Alice Weidel im Gespräch mit Shakuntala Banerjee. Am 14. August 2022, 19.10 Uhr, stellt sich der FDP-Vorsitzende Christian Lindner den Fragen von Theo Koll und am 28. August 2022, 19.10 Uhr, ist der CSU-Vorsitzende Markus Söder Gesprächsgast von Shakuntala Banerjee.

Zum Abschluss der diesjährigen “Sommerinterview”-Staffel von “Berlin direkt” spricht Theo Koll am Sonntag, 4. September 2022, 19.10 Uhr im ZDF, mit Bundeskanzler Olaf Scholz.

