Tiscore veröffenlicht “When You Look At Me”

„Musik spricht dort, wo Worte fehlen“, mit diesem Zitat von Hans Christian Andersen lässt sich die Denkweise des 25-jährigen, aufstrebenden Berliner DJs & Producers TISCORE beschreiben.

Während er mit seinen Tracks auf Spotify & Co. in den letzten Jahren über 100 Millionen Streams generierte, kreierte er zudem eine einzigartige Live Performance, indem er das DJing mit seinem E-Gitarren Spiel kombinierte.

Seit seinem Beginn als DJ und Produzent im Jahre 2013, spielte er fortan in Clubs in ganz Deutschland, sowie auf Festivals wie z.B. dem Airbeat One, Ruhr In Love, Electrisize & Spring Break am Zrce Beach Croatia.

In der Vergangenheit kollaborierte TISCORE u.a. mit Nervo, Marnik, Pulsedriver, Lizot, Anstandslos & Durchgeknallt, sowie Dieter Bohlen.

Seine brandneue Solo-Single „When You Look At Me” steht nun in den Startlöchern und wird sich garantiert wie die Vorgänger zum absoluten Ohrwurm entwickeln.

Foto: (c) Kontor Records