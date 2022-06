Topic & A7S wiedervereint für den Nachfolger von “Your Love (9PM)”: “Kernkraft 400 (A Better Day)”

Nach ihrer Zusammenarbeit beim Mega-Hit „Your Love (9PM)“ und über 1 Milliarde Streams greifen Topic und A7S mit dem Nachfolger „Kernkraft 400 (A Better Day)” einen weiteren allzeit bekannten Dance-Klassiker auf. „Kernkraft 400 (A Better Day)” basiert auf der legendären Melodie aus „Kernkraft 400“ von Zombie Nation aus dem Jahr 1999 – selbst eine Überarbeitung einer Titelmelodie aus einem Computerspiel von 1984.

Es ist ein Riff, das bis heute in Sportstadien auf der ganzen Welt zu hören ist, aber dieses Duo hat es auf eine überraschend neue Art und Weise verwandelt und ihm neues Leben eingehaucht. Die kraftvollen Vocals von A7S treiben den Track über Topics melodische Techno-Produktion und führen uns an den Punkt, wo der Refrain die Melodie nachahmt, bevor das Riff selbst in seiner ganzen Pracht ins Spiel kommt. Sanfte Klavierakkorde sorgen für einen melancholischen Kontrapunkt, bevor uns der Drop direkt in Richtung Stadionhymne führt.

Über die Zusammenarbeit sagt Topic: „Ich freue mich, dass Alex und ich endlich zurück sind mit einem weiteren Track. Die gemeinsame Arbeit an dem Track war wirklich unkompliziert und fühlte sich sehr natürlich an, zumal wir in den letzten Jahren enge Freunde geworden sind. Als wir das erste Mal an diesem Song gearbeitet haben, wollten wir die Pandemie ansprechen und sagen, dass eines Tages die schlechten Tage vorbei sind und wir uns jetzt auf „Kernkraft 400 (A Better Day)” freuen können. Dann haben sich die Ereignisse überschlagen und es gibt einen Krieg. Vielleicht kann der Song die Hoffnung geben, die gerade gebraucht wird.“

A7S fügt hinzu: „Tobi und ich arbeiten viel zusammen und wir hatten die Idee für den Song in Dubai, wo wir beide jetzt leben. Sofort fühlte es sich ganz besonders an. Wir hatten schon immer eine Vorliebe für die „Kernkraft 400“-Melodie. Der Prozess war schnell und wir entschieden uns für die ersten Strophe-, Pre- und Refrain-Ideen, die sich materialisierten. Es fühlt sich so gut an, endlich wieder etwas mit Topic zu veröffentlichen, da wir durch unsere musikalische Reise so enge Freunde geworden sind.“

Topic ist einer der größten Namen in der Dance Music Szene, mit über 1 Milliarde Streams allein im Jahr 2021. Für „Your Love (9PM)“ war er für den renommierten BRIT Award in der Kategorie „Bester internationaler Song“ nominiert und schoss mit der Collab mit Robin Schulz, Nico Santos und Paul van Dyk „In Your Arms (For An Angel)“ direkt an die Spitze der deutschen Airplay Charts. Gemeinsam mit Latin-Pop-Superstar Alvaro Soler veröffentlichte er den Sommer-Jam „Solo Para Ti“. Nachdem Topic kürzlich seine erfolgreiche Australien-Tour beendet hat, startet nun die Festivalsaison! Topic wird diesen Sommer bei den größten Festivals wie Tomorrowland, Parookaville, Nameless und Airbeat One zu sehen sein.

Das schwedische Talent A7S hat bereits über 4 Milliarden Streams in seiner Erfolgsbilanz, u.a. generiert mit Tracks wie seinem riesigen Hit mit Lil Baby „Why Do You Lie To Me“ und seiner jüngsten Solo-Single „Nirvana“. Mit Nummer−1-Tracks in Deutschland, China und seinem Heimatland Schweden und einer Billboard Music Award-Nominierung in der Kategorie „Top Dance / Electronic Song“ für „Breaking Me“, eine weitere Zusammenarbeit mit Topic, entwickelt sich A7S schnell zu einem der gefragtesten Sänger der Welt.

Foto: (c) Universal Music