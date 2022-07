In “Zurück in die Schule” mit Jörg Pilawa übernehmen Grundschüler:innen den Unterricht

Endlich Sommerferien! In Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Hamburg und Berlin genießen die Schüler:innen bereits ihre verdiente Erholung. In den nächsten Tagen und Wochen ziehen alle anderen Bundesländer nach. Bereits heute möchten wir Sie informieren, dass es im neuen Schuljahr wichtige Änderungen gibt: In SAT.1 unterrichten ab 24. August 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr ausschließlich Grundschüler:innen. In “Zurück in die Schule” drücken unter anderem die Moderatorinnen Janine Kunze, Britt Hagedorn und Sonya Kraus, die ehemalige Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Kristina Schröder, Schauspieler Wotan Wilke Möhring, Sänger Patrick Lindner sowie Kommentatoren-Legende Marcel Reif die Schulbank. Sie müssen nach den Unterrichtsstunden mit den Nachwuchs-Lehrkräften vor Moderator Jörg Pilawa die Grundschulprüfung meistern. Der neue Lehrplan sieht Prüfungen in sieben Fächern vor: Deutsch, Mathematik, Englisch, Heimat- und Sachkunde, Sport, Kunst und Musik. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ferien.

“Zurück in die Schule” wird produziert von Cheerio Entertainment und startet am 24. August 2022, dann immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Foto: (c) SAT.1 / Thomas Leidig