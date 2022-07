liquidfive – Freedom 2022

Mit „Freedom 2022“ liefert liquidfive bereits seinen 45´zigsten Song seit Beginn seiner Karriere die im Jahr 2011 begann. Der Beat von Freedom 2k22 reißt pünktlich zur Festival Saison alles weg, so dass ihr keine Wahl habt außer zu Tanzen und spätestens seit heute ist für alle Sommerstimmung to-the-max angesagt. Also keine Zeit still zu stehen, denn das wäre für liquidfive als DJ, Producer und Songwriter auch viel zu langweilig, der euch auch in Zukunft weiterhin mit spektakulären Veröffentlichungen wie diese füttern wird!

liquidfive – Producer. DJ. Songwriter.

Nach erfolgreichen Nummern wie “Silver Lining”, “Maliboo”, “Drown”, “Were Just People”, “Feel Alright”, “Head Full Of Summer”, “Bright”, “Bongo Cha Cha Cha (Summer Beat)”, “Promise & Promise Acoustic”, “Baby, its alright”, “WHOM!”, “Thinking About You”, “Stars”, “Dance Away”, “One Chance”, “Alive“, “Depth Of Your Love” und “Sweater Weather” uva., mit der Single “No Sugar” konnte man sich beispielweise wochenlang in den englischen Pop Club Commercial Charts halten, was auch an der Unterstützung zahlreicher DJs wie Tom Novy lag.

liquidfive hat es sich dabei zum Ziel gesetzt, zusammen mit talentierten, jungen Künstlern tanzbare Pop- und Elektromusik zu etablieren. Für die Zukunft stehen viele neue Songs in den Startlöchern die nur darauf warten in die Welt herausgetragen zu werden, aber auch Collabs mit anderen bekannten Künstlern sind geplant. Im August 2022 könnt ihr liquidfive live auf der Nature One oder dem Sonne Mond und Sterne Festival spielen hören!

Foto: (c) liquidfive / Rocha Pedro