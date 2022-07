Lucas Cordalis mit “Versprochen, dass es weitergeht”

Eine Liebe zwischen Sohn und Vater, die alle berührt: Lucas Cordalis’ Hommage an Vater und Sänger Costa spiegelt seine emotionale und musikalische Verbundenheit mit ihm wider. Die Single-Auskopplung aus seinem neuen Album ist seit Freitag, 08. Juli, erhältlich.

Nach dem romantischen Duett “Wir haben uns sowas von verdient” mit Ehefrau Daniela Katzenberger folgt nun die nächste Solo-Single von Lucas Cordalis. “Versprochen, dass es weitergeht” ist eine Hommage an seinen 2019 verstorbenen Vater Costa.

Darin verarbeitet und beschreibt der gebürtige Frankfurter, was er von seinem berühmten Familienoberhaupt gelernt und mitgenommen hat. Mit ruhigen Melodien und ganz viel Liebe singt er über Costas Rolle als gefeierter Schlagerstar und “einfach nur Dad” zu Hause.

Der neue Song ist ein emotionaler Höhepunkt des Albums und geht besonders unter die Haut. Gitarren und Chorgesänge runden “Versprochen, dass es weitergeht” ab, Produzent ist erneut Christian Geller.

Das Album “Lucas Cordalis” erscheint am 22. Juli 2022. Seine neue Single präsentierte er am Samstag in der “Die große Schlagerstrandparty 2022 – es geht wieder los!”, moderiert von Florian Silbereisen, zum ersten Mal live.

“Versprochen, dass es weitergeht” von Lucas Cordalis ist seit 08. Juli 2022 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Telamo/Warner erhältlich.

Foto: (c) RTLZWEI