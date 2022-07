Luciano veröffentlicht seine neue Single + Video “Frozen Tears”

In seiner neuen Single “Frozen Tears” prod. von Ghana & Geenaro, die jetzt veröffentlich wurde, schlägt Luciano ruhigere Töne an. Auch hier nimmt der Loco seine Hörer mit auf seine ganz persönliche Reise und appelliert einmal mehr an Fokus und Motivation, sei der Weg noch so steinig und der eigene Kopf im Kampf mit sich selbst. “Befinde mich immer noch im Kampf, so viele Seelen gefangen, gefrorene Tränen im Winter” Luciano wird in den kommenden Wochen u.a. beim HYPE Festival auf der Bühne stehen und zudem im Herbst auf Tour gehen.

LUCIANO live

06.08 – Tschechien Prag (Clubshow)

12.08 – Bulgarien – Sonnenstrand (Clubshow)

26.08 – Oberhausen (Hype Festival)

05.11 – Zürich (Rap City Festival)

Majestic Tour Termine:

03.10.2022 Berlin

04.10.2022 Hamburg

07.10.2022 Köln

08.10.2022 Stuttgart

10.10.2022 Frankfurt

12.10.2022 München

13.10 2022 WIEN

Foto: (c) Universal Music