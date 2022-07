SEELEMANN veröffentlicht seine neue Single “Gut, dass Du da bist”

Kennst du dieses Gefühl nicht dazu zu gehören, irgendwie außen vor zu sein, ja vielleicht sogar als Außenseiter oder Creep stigmatisiert zu werden? Das Thema Mobbing steht im Zentrum von SEELEMANNs neuem Song „Gut, dass du da bist“. Schonungslos ehrlich und einfühlsam erzählt er von seinen eigenen Erfahrungen vom Schulhof bis ins Erwachsenenleben und ist genau die Stimme, die man in so dieser ausweglosen Situation am dringendsten braucht. „Deine Liebe hat mich aufgebaut, und zum Glück hab ich dir das geglaubt.“

https://youtu.be/KMh8_iBqFys

Foto: (c) Ben Wolf